Mireille Le Bail et Michelle Houpert viennent aujourdhui nous parler de l'ACE,l'Action Catholique des Enfants,de ce qu'elles ont vécu depuis le début de la pandémie et de leurs projets à venir dans les mois qui viennent, autour d'enfants motivés et enthousiastes, toujours prêts à donner et à recevoir!