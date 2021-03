L'actualité chrétienne dans le Var du 12 mars 2021

Au sommaire :

- Une école catholique bilingue, français/anglais, ouvrira ses portes à la rentrée prochaine à Six-Fours-les-Plages. Sa directrice Anne-Marie GAMON viendra nous la présenter.

- A mi carême, on écoutera les témoignages de plusieurs participants du parcours Fratelli tutti. Ils nous diront ce qui les a marqué dans leurs échanges.

Et puis nous refermons cette émission avec l’agenda des temps forts à venir et la chanson chrétienne de la semaine.