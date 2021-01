L'actualité chrétienne dans le Var du 22 janvier 2021

Au sommaire : la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Deux évènements sont proposés ce dimanche dans le Var dont un culte au temple protestant. Le pasteur Christian Badet nous en dira plus dans un instant.



On parlera également d’un week-end de mobilisation contre le projet de loi bioéthique. Ce sera les 30 et 31 janvier prochain.



On terminera avec l’agenda et la chanson chrétienne de la semaine.