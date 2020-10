L'actualité chrétienne dans le Var du 9 octobre 2020

Au sommaire : un rassemblement le 10 octobre à 10h30 place de la Liberté à Toulon contre le projet de loi bioéthique, le point de vue de Gilles Rebêche, délégué diocésain à la solidarité et fondateur de la diaconie du Var sur l'encyclique Fratelli Tutti et l'agenda des rendez-vous dans le diocèse avec la messe de rentrée des étudiants et jeunes pro et le concert de Natasha St Pier, le 17 octobre à 18h à la paroisse Sainte Anne de Six-Fours-les-Plages