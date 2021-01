L'actualité chrétienne du 8 janvier 2021

Dans ce magazine : les voeux d'espérance de Mgr Dominique Rey, évêque du diocèse de Fréjus Toulon. Une journée spéciale : Bioéthique et COVID19 : un an après, défis et enjeux. Elle aura lieu samedi prochain le 16 janvier via Zoom.

Et puis nous refermons cette émission avec les prochains rdv à noter dans vos agendas et la chanson chrétienne de la semaine.