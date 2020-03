L'actualité décryptée par la rédaction de Cathobel

- La visite du président turc, Recep Tayyip Erdoan, à Bruxelles pour rencontrer les dirigeants du Conseil européen et faire le point ensemble sur la situation des migrants dans son pays et aux frontières de l’Europe, la Grèce en particulier.



- Les choix difficiles que doivent faire les médecins et tout le corps médical face au coronavirus. Pourquoi privilégier un patient plutôt qu'un autre?

L'assignation à domicile, les stades de foot vides, les carnavals annulés, les concerts reportés,... et le moral des belges dans tout ça, que devient-il?