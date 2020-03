L'actualité des Chrétiens dans le Var du 7 mars 2020

Au sommaire:

Une journée « En mission avec les pauvres ». Elle est organisée aujourd’hui sur le domaine de la Castille par la fraternité st Laurent.

Nous parlerons également d’une démarche entreprise depuis 2 ans par le diocèse de Fréjus-Toulon : la restauration de reliques conservées à l’Eveché, à Toulon. Un travail de diagnostic a été mené sur plus de 200 de ces objets. 7 sont finalement restaurées.

Et puis Pour fêter le 150ème centenaire de la proclamation "saint Joseph Patron et Protecteur de l’Église universelle", Mgr Dominique Rey vous invite à participer à une neuvaine sur le réseau social de prière chrétien Hozana.