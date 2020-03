L'actualité des chrétiens varois du 14 mars 2020

Une paroisse du diocèse touchée par le coronavirus. Sept paroissiens ont été testés positif et sont hospitalisés à ste Musse. Une vingtaine de paroissiens et le curé le père Ronicès se sont mis en quarantaine.



Et puis cette propagation du coronavirus inquiète notamment les directeurs, professeurs et les parents d’élèves de l’enseignement catholique du Var. Nous entendrons le directeur diocésain, Xavier Pion en cours de magazine.



Nous parlerons également de la Journée Prière de guérison, de délivrance et de réconciliation organisée ce samedi à la paroisse de la Nativité de la Garde