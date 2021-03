Cette semaine nous vous proposons d'en savoir plus sur l'actualité du BIJ 37: le Bureau Information Jeunesse qui a pour principale mission d'accueillir et d'informer les jeunes concernant les études, un job,, un logement ou un déplacement à l'étranger.

Et régulièrement le BIJ 37 met en place des ateliers, des forums et des réunions d'informations.

Pour nous en dire plus nous recevons Françoise Dessables, documentaliste et informatrice au sein du BIJ 37.

www.bij37.fr