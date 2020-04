L'ADEME donne des conseils pour que le télétravail pèse moins sur l'environnement

> Alors que beaucoup de professionnels sont en télétravail a cause du confinement l'ADEME alerte sur l'impact du numérique et donnes des conseils pour le télétravail. nous verrons lesquels dans ce journal

> Et si on profitait de ce confinement pour observer oiseaux et autres papillons qui nous entourent. C'est le principe de l'opération "Confinés mais aux aguets" de la ligue de protection des oiseaux.

>En pleine période de confinement, plus question de concert ni de festival. Le Printemps de Bourges devait commencer aujourd'hui. Il propose une alternative : un festival sur les réseaux sociaux durant toute la semaine.