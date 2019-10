L'AED, une association au service des églises en souffrance

Benoit Zobler est animateur régional de l'AED, Aide à l'Eglise en Détresse. Cette association porte deux missions principales : soutenir la pastorale des communautés chrétiennes en finançant des projets locaux, et sensibiliser les communautés chrétiennes à la vie des chrétiens persécutés.

Avec Benoit Zobler, nous parlons plus particulièrement des chrétiens d'Hong-Kong, d'Inde et de plusieurs pays d'Afrique noire.