A l'affiche 14/08

Pour respirer cet été, nous vous proposons dans l'émission " A l'affiche " de découvrir chaque semaine une histoire écrite et enregistrée par Chrys Mahun, qui nous fait le cadeau de ces moments d'évasion. Chrys Mahun est chanteur, auteur-compositeur, écrivain, il est installé dans la région roannaise depuis quelques décennies, il parcourt les routes et proposent ses histoires et ses chansons partout dans nos régions.