L'AFSEP recherche des bénévoles en Bourgogne-Franche-Comté

Elle a lancé une nouvelle campagne régionale de recrutement de bénévoles en novembre 2019…

L’Association française des sclérosés en plaques, l’AFSEP, est reconnue d’utilité publique et a pour but, comme son nom l’indique, de soutenir, d’informer et d’orienter dans leurs démarches administratives, les personnes atteintes par cette maladie auto-immune.