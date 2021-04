L'agneau des Pays de Savoie

Les Pays de Savoie comptent 210 éleveurs ovins, soit environ 62 000 bêtes. Si la majorité du cheptel est allaitant, certains agriculteurs se sont pourtant tournés vers l'agneau pour sa viande.

C'est le cas d'Emeline Savigny, installée depuis 2009 à La Biolle à quelques kilomètres d'Aix-les-Bains, qui nous accueille sur son exploitation pour faire découvrir cette appellation "Agneau des Pays de Savoie".

"Depuis deux ans, on vend les agneaux à des bouchers localement. Jusqu'à 3 ou 4 mois, ils restent sous la mère puis on les met à l'engraissement avec du foin et des granulés. On les vend lorsqu'ils font entre 18 et 21 kg de carcasse", explique-t-elle au micro d'Anne-Charlotte de Becdelièvre. "Si vraiment on a la passion, il faut y aller car de la demande en agneau, surtout en agneau de Savoie, il y en a ! Avec le Covid, les gens sont revenus au basique, veulent cuisiner et de la qualité", assure-t-elle.

Un reportage en partenariat avec la Chambre d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes