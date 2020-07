L'agriculture dans le département de la Loire

L'agriculture dans la Loire : une activité très présente et variée, mais aussi une voie d'excellence et de modernité dans le département de la Loire ? C'est cette conviction que nous fait partager avec enthousiasme Chantal Brosse, conseillère départementale, Vice-Présidente chargée de l'agriculture et de la forêt.

Au micro d'Anne-Marie Vergnon, elle nous fait partager son expérience, ses engagements et le rôle du département auprès des agriculteurs.