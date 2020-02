Cette semaine nous allons nous intéresser à nos Géo Trouvetout locaux : L'AICT: Association des Inventeurs et Créateurs de Touraine. Créée en 1992,et basée à Tours nord, elle regorge d'idées et d'inventions. Pour nous présenter cette association nous recevons son président: Louis Thomas.

Il est accompagné de son vice-président: Jean Charbonnier et le secrétaire de l'AICT:Jean-Marie Froger.