L’aide aux familles confrontées à l’autisme d’un enfant

Pour les familles et fratries confrontées à l’autisme d’un enfant ou d’un frère ou sœur, il n’est pas facile de trouver l’aide adéquate, c’est à cela que l’association « La Bulle 42 » veut remédier

Stéphanie Bigeard, maman d’un enfant autiste, vient de créer l’association « La Bulle 42 ». Au micro de Jacques Brosse, elle donne les objectifs de cette association, soit :

- informer sur l'autisme, réunir et soutenir les familles, apporter des outils pédagogiques à un public concerné; sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics. Soutenir les fratries, les aidants.

La présidente : Stéphanie Bigeard 07 83 37 20 78

Co-President : Leroux Loïc, Frère d'un enfant autiste, 07 83 46 55 13

Site de l’association

https://www.labulle42.org/

E-mail : labulle42@gmail.com