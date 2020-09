L'alchimie ,un premier pas vers la science ?

L'alchimie est souvent percue de nos jours comme une pseudo science aux relents plus ou moins douteux;Planète sciences rencontre aujourd'hui Floriane Bernardini,une jeune enseignante agrégée de sciences ,qui s'interesse à l'alchimie qu'elle va nous permettre de redécouvrir .

S'il y a eu rupture entre alchimie et chimie , il y a aussi eu une certaine continuité :il est aussi certain que l'alchimie a apporté un savoir faire et du matériel de laboratoire qui a permis ensuite les progrès de la chimie moderne.