L'alternance a le vent en poupe dans l'Indre

Mecachrome envisage de supprimer 160 postes à Aubigny-sur-Nère. Une conséquence de la crise traversée par le secteur de l'aéronautique en raison du coronavirus.



De plus en plus d'alternants dans l'Indre. Une augmentation grâce à des aides gouvernementales et des offres de formations de plus en plus étoffées.



Coup de projecteur dans cette édition sur la démarche de l'association Talents croisés à Blois. Ses professionnels du textile veulent faire la promotion du réemploi des vêtements et y sensibiliser le plus grand nombre.



Démarrage aujourd'hui de l'Automne gourmand en centre-val-de-Loire. L'occasion de déguster un menu élaboré par des chefs cuisiniers du territoire avec des produits locaux de saison.