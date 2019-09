L'Amazonie au cœur du festival Climax

A Bordeaux le festival « Climax » met l'Amazonie à l'honneur. 40 intervenants débattront jusqu'à dimanche de la déforestation, de la défense des peuples autochtones et des écosystèmes ou encore de l’effondrement de la civilisation industrielle et de la mémoire du colonialisme.

Le cacique Raoni, figure internationale de la lutte pour la préservation de la forêt amazonienne, et une délégation de chefs autochtones amazoniens sont les invités d'honneur de ce festival. Le chef indigène Raoni milite ardemment pour la préservation de la planète et prône le dialogue plutôt que le combat.

Il y a plusieurs mois, quand ils ont commencé à préparer la 5e édition de Climax, les organisateurs du festvial n’ont pas imaginé en choisissant le thème de « L’Amazonie ou le déracinement du monde », qu’il serait autant au coeur de l'actualité. Ecoutez Philippe Barre, organisateur de Climax.

Climax c'est aussi des projections, et aussi deux soirées de concerts. Un festival à découvrir dès jeudi et jusqu'à dimanche. Billetterie et infos sur climaxfestival.fr