En présence, un couple mythique, celui de Juliette Drouet et de Victor Hugo dont la relation aura duré un demi-siècle traversant les vicissitudes des événements historiques et la personnalité du géant, l'écrivain "génie", à l'égo surdimensionné et qui pourtant vouera à Juliette Drouet un amour à sa manière jusqu'à la fin de sa vie ! Une histoire racontée à la première personne sous la plume romancée de Juliette par Patrick Tudoret, qui admirablement nous fait vibrer à chaque ligne.

Cet amour était-il un vrai amour, un amour sans masque? D'ailleurs ces deux amoureux de la vie se posaient-ils la question ? Sarah Serievic, dans son dernier essai, nous entraîne au fond de nous-même pour nous ramener à la réalité de ce qu'est le vrai amour, justement ! Non pas le sentiment d'amour mais cette énergie vitale qui nous anime tous et que nous devons retrouver au fur et à mesure de l'apprentissage de la vie en nous délestant de nos rôles et de nos masques, au coeur des épreuves et souffrances traversées, des échecs et des déceptions. Mais n'est ce pas "au coeur du pire, que l'amour nous attend" ? L'amour vrai n'est pas cet attachement qui nous fait souffrir. Malheureusement, c'est celui véhiculé par les oeuvres romanesques, le cinéma, les arts en général, alors qu'il nous faut tomber les masques pour aimer vraiment !