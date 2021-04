L'Amphy à Yutz et l'association Saint-Nicolas des Lorrains

Nous serons à Yutz en fin d'émission pour prendre des nouvelles de l'Amphy, salle partenaire de RCF Jerico Moselle, avec la nouvelle directrice Stéphanie Outin et Olivier Perrin, adjoint à la culture. Comme chaque vendredi nous parlerons histoire avec Gérard Schoenenberger et Sébastien Wagner, le destin de Marguerite Rutan. Egalement ce soir le conseil lecture d'Elise Fischer "Le chant du perroquet" de Charline Malaval. le journal régional sera présenté par Sébastien Souici et en ouverture nous accueillsons l'association Saint-Nicolas de Lorrains à Rome avec Chantal de la Touanne et ses invités Gabriel Villeroy de Galhau et Denis Schaming.