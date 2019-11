L'ancienne cité administrative rue Chanzy ne sera bientôt plus

L'ancienne cité administrative du Mans ne sera bientôt plus qu'un souvenir dans l'esprit des Manceaux. Le fin de la démolition de la structure est prévue le 13 novembre. La fin définitive des travaux est prévue avant la fin de l'année 2019. L'objectif du département de la Sarthe est de refondre en totalité le quartier Chanzy, un quartier historique de la ville du Mans.

Une déconstruction et pas une démolition.

Dans le domaine du BTP, la distinction est faite entre les deux termes. La déconstruction suppose un processus sélective du bâtis. Tout n'est pas mis par terre pour reconstruire par dessus. Il y a la possibilité, par une déconstruction, de recycler voire de réutiliser des matériaux. C'est une méthode notamment utilisée en milieu urbain et plus méticuleuse. La déconstruction mobilise également des techniques innovantes avec des entreprises, des engins et des compétences spécialisés. Dans le cas de la cité administrative de la rue Chanzy, la déconstruction s'est faite par étape depuis 2016 en commençant par les cloisons intérieures du bâtiment.

Et après...

La déconstruction de la cité administrative laissera un espace à réaménager dans le centre du Mans. Le projet s'inscrit dans le Plan Stratégique du Patrimoine voté par le Conseil Départemental avec plusieurs objectifs. Cette refonte du quartier Chanzy verra la possibilité pour le collège Berthelot, situé à proximité, de bénéficier de nouvelles infrastructures sportives, notamment en extérieur, un verdissement du quartier, mais aussi la valorisation du patrimoine départemental.

Un mémorial des guerres en Sarthe.

Cette valorisation du patrimoine départemental dans le quartier Chanzy passera par la création d'un mémorial des guerres en Sarthe. Elle prendra appui sur la présence du blockhaus du général Dollmann, mis récemment au jour, et sera réhabilité pour évoquer les différents conflits ayant concerné la Sarthe depuis 1871. Depuis la guerre face à la Prusse jusqu'à la libération du Mans le 8 août 1944, l'histoire militaire est présente en Sarthe. L'association AOK7, regroupant des passionnés, a restauré ce premier blockhaus et réalise une collecte d'objet en lien avec l'histoire militaire du département. L'objectif est de créer un parcours mémoriel cohérent pour l'installer dans ce lieu lors de son ouverture prévue dans le courant de l'année 2020.