L'année blanche des remontées mécaniques

La neige est au rendez-vous mais pas les skieurs. Une désertification due à la fermeture des domaines skiables et des remontées mécaniques françaises.



C’est donc une année blanche qui semble attendre les acteurs du secteur de la montagne. Dans les Vosges, la chambre de commerce et d'industri s'inquiète des conséquences économiques à venir. Gérard Claudel, président de la Chambre de Commerce et d’industrie des Vosges, était l'invité du 18-19.