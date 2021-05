L'AOC Vouvray

Une appellation qui regroupe les communes de Chançay, Noizay,

Parçay-Meslay, Reugny, Rochecorbon, Sainte-Radegonde-de-Touraine

qui a été rattachée à Tours en 1964, Vernou-sur-Brenne et bien sûr

Vouvray.

Vous l’aurez donc compris, ce soir, nous allons parler de vin et de

vignes.

Notre belle équipe de reporters a parcouru les vignobles, humé les

effluves de ce nectar, et s’est plongée dans de vieux grimoires pour

dépoussiérer l’histoire de ce terroir que nous allons ensemble découvrir.

Et comme pour chaque émission, nous accueillons un invité qui sera

avec nous jusqu’à la fin. Il s'agit du géographe Jean-Louis Yengué.

