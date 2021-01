L'APEC et TRANSITION PRO BRETAGNE : faciliter la reconversion des cadres

L'APEC et TRANSITIONS PRO BRETAGNE ont signé un accord de partenariat afin de favoriser la transition professionnelle des cadres bretons.

Pour les aiguiller et simplifier leurs démarches, ils peuvent désormais être accompagné sur deux plans. L'Apec va permettre aux cadres de travailler sur leur projet et déterminer avec eux une formation adaptée, tandis que Transitions Pro Bretagne leur proposera un dispositif adapté et les épaulera dans la mise en œuvre de leur projet.

Olivier Maurin, délégué régional Apec Bretagne, nous présente cette collaboration.