L'application Andégave souhaite poursuivre son développement

L'entreprise angevine Andégave Communication a lancé en 2020 une application gratuite, Andégave, qui recense les activités touristiques et de loisirs de la région. Elle souhaite s'étendre l'an prochain en Touraine et à plus long terme dans d'autres régions de France, comme l'explique Guilhem Ménard, responsable du pôle digital de la société Andégave Communication.