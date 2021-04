L'application Koopr veut redynamiser les commerces de proximité

Aujourd’hui, RCF Alsace donne la parole à Mathieu Boule. Avec Noureddine Mustapha-Pacha et Ludovic Kuhn, tous trois étudiants strasbourgeois, il a lancé une application nommée Koopr, qui vise à retisser du lien entre clients et producteurs, artisans et commerces de proximité.

Pour réaliser leur projet, ils ont lancé une cagnotte de financement participatif en ligne sur la plateforme KissKissBankBank, qui se termine le 2 mai. Mathieu Boule nous parle de la genèse de ce projet.