L'apprentissage résiste bien à la crise de la Covid

Même si les personnes âgées sont celles qui peient le plus lourd tribut à la crise sanitaire en termes de décès, beaucoup d'observateurs se demandent si les principales victimes de la crise ne sont pas plutôt les jeunes. Isolement, formations mises en pointillé font des jeunes d'aujourd'hui une génération que d'aucuns qualifient de "sacrifée".

Pourtant les organismes de formation, notamment dans la formation professionnelle, s'adaptent et l'apprentissage résite et continue même à se développer malgré la crise.

Témoignage de Bernard Dogneton, directeur de CCI Charente Formation, qui explique comment les formations se sont adaptées y compris dans les secteurs le plus difficiles comme la restauration.