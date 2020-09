L'apprentissage résiste à la crise sanitaire

RCF Charente continue son tour d'horizon de la situation des entreprises suite à la crise sanitaire. Aujourd'hui avec Daniel Braud, président de la CCI de la Charente et Marc Faillet, son directeur général. Ils évoquent notamment la formation qui est une des missions essentielles de CCI, avec de bonnes nouvelles: placements à près de 90% en sortie de formation et hausse des effectifs d'apprentis à la rentrée, notamment grâce aux incitations des pouvoirs publics. La prime de 4.000 à 8.000 euros pour les entreprises qui embauchent semble bien fonctionner.

A ne pas manquer: la conférence publique organisée par RCF Charente en partenariat avec la CCI, l'Union patronale et le Crédit agricole le jeudi 24 septembre à 18 heures à l'espace Franquin d'Angoulême avec témoignage de cinq entreprises charentaises. Inscriptions obligatoires au 05.45.95.54.95 ou par mail à rcfcharente@rcf.fr