L'Arche de Bruz vue par son directeur Eric Thibault

Presque 60 jours de confinement pour la quarantaine de résidents de l'Arche, à Bruz, près de Rennes, ça peut paraître long...

surtout quand on se trouve en situation de handicap mental...

Avec la crise du covid-19, le fonctionnement de la communauté à du se réinventer : moins de contact mais plus d'activités ensemble!

Car ce public est plus sensible aux maladies telles que le coronavirus.

Et pourtant, aucun d'entre eux n'a été infecté, grâce au respect des gestes barrières des salariés.

Eric Thibault, le directeur de l'Arche à Bruz, n'a pas peur du déconfinement... s'il se fait progressivement.

En attendant, la créativité est bien au rendez vous: recettes de cuisine, cartes postales, confection de masques, concours de décoration, jardinage. Les résidents de l'Arche n'ont pas de quoi s'ennuyer.