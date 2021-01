L'Arche ornaise, une seconde chance pour nos amis les bêtes

L'association située à Saint-Clair-de-Halouze oeuvre depuis 3 ans au profit des animaux maltraités. Qu'ils soient chiens ou chats, les bénévoles mènent des actions de sauvetage, de placement auprès de "familles d'accueil" et de prévention. Mais avant d'être confiés, ces animaux de compagnie sont sociabilisés par l'association. En 2020, l'Arche ornaise a pris en charge 30 chiens et 50 chats sans compter les animaux à plumes et à écailles.



Car Avec Erika JULIENNE et Alexandre LAILLÉ de l'association l'Arche ornaise