L'archevêque de Tours au micro

Suite aux mesures annoncées samedi et celles d'hier soir par le Président de la République, Monseigneur Vincent Jordy a publié ce jour un nouveau message à l'adresse des prêtres et fidèles du diocèse.



"Nous vous encourageons localement, dans les paroisses, les réseaux et les mouvements, à être attentifs aux personnes malades, seules ou âgées, et qui sont isolées. C’est là l’occasion de vivre la charité concrète de Saint Martin partageant son manteau.

Je suggère que les prêtres, avec leurs collaborateurs, puissent recenser les personnes dans ces situations sur les territoires et organiser avec des bénévoles un appel téléphonique régulier, pourquoi pas quotidien, de ces personnes, pour les encourager, les fortifier et leur donner un message d’amitié et d’apaisement. Ce lien téléphonique, cette œuvre de miséricorde, cette « ligne Saint-Martin », pourrait ainsi rendre de grands services humains et spirituels."



