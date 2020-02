L'archevêque de Tours au salon de l'agriculture de Paris

Avis au chercheurs d'emploi: L'hôtellerie restauration est en manque de main d'œuvre. C'est l'un des secteurs qui recrute le plus dans notre département.



C'était la première sortie officielle de monseigneur Jordy depuis son arrivée à la tête du diocèse d'Indre et Loire. Il s'est rendu au salon de l'agriculture aujourd'hui.



De la pluie demain matin et demain soir. Avec des éclaircies l’après midi. Les températures tourneront autour des 10 degrés.