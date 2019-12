L'archiprêtré de Vigy mise sur la rencontre

Avec le curé archiprêtre de Vigy, et 3 membres de l'ECP, Jocelyne, Hghylaine et Marie-Jeanne), partons à la découverte de ce qui se vit au sein des paroisses du secteur. Entre marché de Noël, collecte pour Caritas et pèlerinage paroissial, la vie de la communauté chrétienne est marquée par la rencontre.