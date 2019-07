« L’argent récolté ne permettra jamais de compenser entièrement les pertes »

Pour aider les agriculteurs à faire face, la chambre d’agriculture relance l’association Solidarité Agricole Drôme pour réunir des fonds. Une cagnotte sur le site Miimosa est aussi activée avec les départements voisins d’Ardèche, d’Isère et Savoie.

Mais si les pertes sont une épreuve, Jean-Pierre Royannez tient aussi à souligner les élans de générosité.

Un questionnaire a été envoyé à tous les agriculteurs des secteurs grêlés. Ils ont jusqu’à la mi-août pour signaler leurs besoins. Par ailleurs, la cagnotte et les recherches d’entreprises mécènes vont durer jusqu’à la fin de l’été pour une répartition de l’argent que le président de la chambre d’agriculture Jean-Pierre Royannez veut « rapide et le plus juste possible ».





« Il y a eu les annonces, maintenant on attend le concret "

Après le violent orage du 15 juin, le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Didier Guillaume, et le président de région Laurent Wauquiez s’étaient rendus sur place. Le ministre avait promis des mesures exceptionnelles « à l’heure qu’il est, on a rien » assure Jean-Pierre Royannez, qui promet de relancer le ministre.

De son côté, Laurent Wauquiez avait annoncé une enveloppe de 6 millions d’euros mais les comptes n’y seraient pas non selon le président de la chambre.



En quelques chiffres :

1 000 agriculteurs impactés

20 000 hectares grêlés

90 000 000 d’euros de pertes estimées

Entre 1 000 et 1 200 emplois perdus