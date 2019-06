L'Arlésienne d'Acier à voir sur FR 3 ce soir.

Bernard georges Réalisateur de cinéma est l'auteur d'un documentaire inédit sur la construction de "l'Arlésienne d'Acier"



Une tour en construction de verre et d'acier que le réalisateur nous conte depuis la pose de la première pierre en 2014.



Les habitants et leurs réactions tantôt hostiles, tantôt bienveillantes, les acteurs de la construction et la ville d'Arles filmée au gré de l'avancement des travaux ...



A voir sur FR 3 ce soir après le Journal et à ne pas manquer !