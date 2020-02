L'ARS débloque 30 millions d'euros supplémentaires pour la santé mentale

Dépression, alcoolisme, schizophrénie, anorexie… Une personne sur quatre est touchée par un trouble psychique à un moment de sa vie. Notre région est plus touchée que les autres par les suicides. 695 personnes ont mis fin à leurs jours en 2015 dans les Pays de la Loire, soit 35 % de plus que la moyenne nationale. L’Agence régionale de santé (ARS) a donc décidé de faire de la santé mentale l’une des cinq priorités de son projet régional de santé 2018-2022. On fait le point sur les projets en la matière avec Jean-Jacques Coiplet, le directeur de l'ARS.