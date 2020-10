L'art du karaté avec Shorinyu Okinawa Karate Do

L'association Shorinyu Okinawa Karate Do enseigne la pratique du célèbre art martial japonais. Son fondateur et directeur, Laurent Caillon, vous parle de sa passion pour le karate qu'il pratique depuis le tout jeune âge. Influencé par Bruce Lee, icône de la discipline, il permet aux manceaux et aux mancelles de découvrir la pratique de ce sport à travers divers exercices.