L'assemblée générale de l'ADAPEI du Doubs

L'ADAPEI du Doubs est une association à but non lucratif qui oeuvre en faveur des droits des personnes en situation de handicap mental et de leurs familles, et pour accentuer leur intégration sociale.

Au cours de cette AG, deux gros projets immobiliers ont étés annoncés dans le pays de Montbéliard pour mieux répondre aux besoins d'accueil du public.

Mais avant de s'y intéresser, un rappel des missions de l'ADAPEI 25, avec son président José Gomes.