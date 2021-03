Il était question d’économie circulaire ce lundi et mardi à Bordeaux, dans le cadre de l'Assemblée Internationale des Maires Francophones .Au programme : la vaccination et la crise du Covid

L’économie circulaire comme moteur pour développer l’activité et l’emploi… c’était le thème des échanges de l’AIMF– assemblée internationale des maires francophones. Les débats se tenaient à la mairie de Bordeaux ce lundi et mardi, retransmis via internet. L’événement a permis de mesurer le rôle des maires, notamment dans le domaine de la crise sanitaire. Reportage de Violaine Attimont.