L'assocation Koal Kozh et la maison des semences paysannes Partie 2

L'association KaolKozh oeuvre pour le développement des semences paysannes en Bretagne. Elle est ouverte aux paysans, jardiniers, consommateurs et aux autres associations. L’adhésion est soumise à l’agrément du conseil d’administration.

Dans cet entretien au long court avec Marc Sire, coordinateur de l'association, on revient sur la création de cette dernière, sur ses missions et sur la mise en place de la maison des semence paysannes.

Plus d'infos : http://kaolkozh.bzh/