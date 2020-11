L'association 60 000 rebonds vient en aide aux entrepreneurs après une faillite

Depuis 2016, "60 000 rebonds" accompagnent les entrepreneurs en post-liquidation à rebondir dans un nouveau projet professionnel.



De nombreuses entreprises naissent chaque jour, mais beaucoup ferment aussi, c'est d'autant plus le cas avec le contexte sanitaire actuel. Souvent, les patrons manquent d'informations et d'accompagnement avant leur faillite. C'est pourquoi l'association 60 000 rebonds a pour mission d'offrir cette aide à l'entrepreneur en reconstruction.



Patrick Drion, président de l'association en Lorraine nous en dit plus sur l'accompagnement que reçoivent les entrepreneurs en difficultés.