L'association Chien et Guide d'Aveugles en Sarthe nous présente leurs actions

L'association Chien et Guide d'Aveugles est aussi présente en Sarthe avec des locaux au Mans, rue du soleil. Avec un rôle d'intermédiaire, les bénévoles aident les personnes malvoyantes et les accompagnent au quotidien. Sensibiliser, créer des liens, aider, lutter pour une meilleure accessibilité... les missions sont multiples. Pour venir en parler auprès de Pierre Girault, Benoît Trudelle, Président de l'association et Martine Trudelle, secrétaire se sont déplacés.