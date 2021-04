Avec une vague de chaleur précoce fin mars, le retour du froid ces derniers jours a surpris la végétation et endommagé notamment les vignes. On compte un vignoble dans l'Orne, sur le coteau du Hanaps, où l'on use d'une méthode peu commune pour déjouer les aléas climatiques et qui fait ses preuves. Nous rendons visite à Philippe Bouvier président de l'association des vignerons du hanap. 23 bénévoles particpent à la vie du vignoble du côteau du hanap dans l'Orne. Nous rencontrons également Dany et Sam.