L'association Elan Emploi à Lons-le-Saunier et dans le sud-Jura

Pour cela, l’association Elan Emploi fondée en 1987 propose différentes missions dans le bassin de Lons-le-Saunier et dans le sud-Jura.

Entretien du linge, repassage, service à la personne, entretien de domiciles et de jardins…

Les périodes de travail sont plus ou moins longues auprès de particuliers, de collectivités, d’ateliers ou d’entreprises.