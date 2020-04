L'association Emergence face au Coronavirus

En cette période de confinement et en raison des mesures prises par l’État, les foyers d’hébergement d’urgence : Nuitée, Bretonneau, Le Village et l’Accueil de Nuit restent ouverts 24h/24 et 7j/7.

Les équipes s’organisent au mieux pour améliorer le quotidien des personnes hébergées pour une durée indéterminée : jeux pour enfants, suivis scolaires, activités pour adultes, occupations en famille, etc.

Les Accueils de Jour sont quant à eux fermés pour le moment.

Le Centre Porte Ouverte reste ouvert normalement, du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 pour les soins indispensables.



En 1998, cinq associations tourangelles dont l’Etape Halte de Jour, la Nuitée et le Centre Porte Ouverte se sont rapprochées et ont mutualisé un poste d’assistant social.

En 2009, une association mère est créée : Emergence.

Elle se développe en intégrant les 3 associations : La Nuitée, l'Etape Halte de Jour et le Centre Porte Ouverte

Des réponses concrètes à l’urgence en respectant les droits de chaque individu tout en proposant une prise en charge et un accompagnement adapté à chacun .