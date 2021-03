L'association Repairs 44

35% des personnes SDF en France sont des anciens enfants placés.

Sortis à 18 ans des services de la protection de l'enfance, beaucoup de jeunes se retrouvent seuls face aux défis de la vie.



En Loire-Atlantique, une association est là pour les soutenir. C'est Repairs 44.



La particularité de cette association : ce sont des anciens enfants suivis par la protection de l'enfance qui accompagnent bénévolement des jeunes sortant des services sociaux à leur majorité.



Pour savoir plus sur ce réseau d'entraide " entre pairs ", Antony Torzec a rencontré le président et la coordinatrice de Repairs! 44, Jean-Michel Beau et Alissa Denissova.