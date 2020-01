L'avenir de la viticulture française

2 ème producteur à l’échelle mondiale, la France a une place de choix dans le domaine de la viticulture. Figure de notre histoire et de notre renommée internationale, ce secteur reste très spécifique en France, et à l’aube d’évolutions, contraintes ou volontaires, pour conserver sa position face à l’émergence de nouveaux pays producteurs, aux évolutions de consommation et aux nouvelles technologies.