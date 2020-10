L'avenir fragile du Percheron

Car avec 800 naissances par an, la reproduction de cette race si attachante est menacée. C'est en tout cas l'avis d'Isabelle Kuntz, coiffeuse coté court, et meuse d'attelage coté jardin. Elle vient de lancer l'association Les Percherons du Pays Mêlois pour médiatiser le percheron et rassembler les moyens financiers pour participer aux championnats de France percheron. Si c'est raté pour 2020, elle y compte bien y participer avec son fidèle Danube.